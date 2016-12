Quand Christian se lâche, ça donne ça !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Plus de 747 000 euros. C’est ce qu’affiche actuellement le compteur des gains de Christian, le plus grand Maître de midi qui enchaîne les victoires dans Les 12 Coups de midi. Champion Incontesté de l’émission présentée chaque jour par Jean-Luc Reichmann, le candidat à la culture générale impressionnante vole de record en record. Le tout sous l’œil des nombreux fidèles du programme de TF1.

Pour célébrer comme il se doit le réveillon de Noël, Jean-Luc Reichmann a concocté un joli cadeau pour les fans des 12 Coups de midi. L’animateur et producteur leur donne ainsi rendez-vous ce samedi 24 décembre pour une émission inédite et pleines de surprises baptisée Les 12 Coups de Noël. Cerise sur le gâteau, il en profitera pour dévoiler une facette plus méconnue de l’incontournable Christian. Les téléspectateurs qui seront devant leur petit écran découvriront ainsi un bêtisier du champion. Des images qui montrent le candidat en train de danser ou encore d'imiter des animaux. Une séquence qui promet de beaux éclats de rire !

Diffusée ce samedi à partir de 20h55, l’émission Les 12 Coups de Noël mettra en compétition quatre des plus grands Maîtres de midi : Christian, Hakim, Xavier de Savoie et Fanny de Cherbourg. Ces candidats qui ont marqué l’histoire du programme joueront en duo avec des personnalités. L’humoriste Jarry, la présentatrice Sandrine Quétier, le comédien Michel Boujenah et Fauve Hautot, la danseuse et juge de Danse avec les stars, ont accepté de jouer le jeu pour cette soirée 100% Noël.

Découvrez ci-dessous la bande annonce des 12 Coups de Noël :