Coup d’envoi ce lundi de l’opération spéciale Pièces Jaunes !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Culture générale rimera avec solidarité cette semaine dans Les 12 Coups de midi. L’émission présentée par Jean-Luc Reichmann mettra à l'honneur L’Opération Pièces Jaunes de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Une opération qui vise à récolter des fonds pour améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés.

Tout au long de cette semaine spéciale, le candidat qui accèdera au Coup de maître pourra faire grimper la cagnotte "Pièces Jaunes" de l’émission. A chaque bonne réponse, les finalistes des émissions diffusées du lundi 6 février au dimanche 12 février 2017 ajouteront 5 000 euros au compteur de l’association afin d’aider les services pédiatriques partout en France.

A semaine spéciale, invités surprises. Jean-Luc Reichmann et son équipe ont prévu quelques cadeaux de haut vol pour ces émissions "Pièces Jaunes".Pendant le Coup de maître, l’animateur et producteur s’effacera lors d’une des cinq questions posées au finaliste du jour. Le candidat sera ainsi interrogé, non pas par le présentateur, mais par une personnalité. Et ce grâce à une vidéo concoctée tout spécialement pour l’occasion !

Rendez-vous ce lundi 6 février à partir de midi pour découvrir le coup d’envoi de l’Opération Pièces Jaunes des 12 Coups de midi !

Retrouvez ci-dessous les associations œuvrant pour la même cause que l’Opération Pièces Jaunes :

- Croix Rouge Française – www.croix-rouge.asso.fr

- Action enfance – www.actionenfance.org

- Aide et action – www.aide-et-action.org

- Care – www.carefrance.org

