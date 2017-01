Luciano décroche la plus grosse étoile mystérieuse du jeu

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

C’est l’année des records pour l’émission Les 12 Coups de midi. Après l'exploit de Christian, élu le plus grand maître du jeu avec 193 participations, c’est l’étoile mystérieuse qui attisait toutes les convoitises. En effet avec une valeur historique de 81 133 euros de cadeaux, tous les candidats du jeu espéraient découvrir l’identité de la personne cachée sous l’ensemble des cases. Après de nombreuses tentatives de la part des participants, c’est finalement Luciano qui a démasqué le Prince Charles, vêtu de la tenue traditionnelle en Arabie Saoudite. Pour rappel, cette étoile mystérieuse était mise en jeu depuis le 9 décembre dernier.

Très ému, Luciano n’a pas tardé à verser quelques larmes avant de remercier Jean-Luc Reichmann et de rejoindre sa femme : "Je pensais perdre à la première question et je suis encore là", a-t-il confié, visiblement heureux. En plus du contenu de cette étoile mystérieuse, Luciano est aussi à la tête d’une jolie cagnotte totale de 2 000 euros. Il reviendra dès demain à partir de 12 heures sur TF1. Et une nouvelle étoile mystérieuse sera proposée. Soyez donc au rendez-vous !

Retrouvez le replay de l'émission du 26 janvier !