Les 12 coups de Noël du 24 décembre 2016  

Jean-Luc Reichmann joue les Pères Noël et propose aux petits et grands de passer un Noël extraordinaire, enneigé de cadeaux et inoubliable au profit des téléspectateurs et des Restos du Cœur !Bêtisiers, rires et surprises pour la grande soirée de Noël, festive et familiale avec Sandrine Quétier, Fauve Hautot, Jarry et Michel Boujenah, qui joueront en duo avec quatre des plus grands Maîtres de Midi : Christian dit "Le professeur" sera présent avec ses enfants, Xavier de Savoie (76 participations) et vainqueur de la dernière édition des 12 coups de Noël, Hakim le papa de Calais (59 participations) et vainqueur de la dernière édition des Masters des 12 coups de midi, ainsi que Fanny de Cherbourg (31 participations), enceinte lors de ses participations, qui nous présentera pour la première fois sa petite fille Diane, née depuis.Une nouvelle manche inédite pour cette grande soirée de fête !"Les 12 coups de cadeaux"...Les quatre duos de champions et célébrités vont s'affronter sur douze questions à l'aide de double-buzzers : pour avoir le droit de répondre, il faudra que les deux membres du duo aient chacun buzzé. A chaque bonne réponse, le duo gagnant aura le droit d'ouvrir un des mystérieux cadeaux composant la hotte de Noël. Au programme des 12 coups de Noël... Le calendrier de l'avent des 12 coups de midi !Du 1er au 24 décembre dans Les 12 coups de midi, un cadeau au contenu mystérieux a été chaque jour choisi pour constituer les 24 cadeaux de la phénoménale hotte du Père Noël qui sera ouverte lors de la première manche des 12 coups de Noël.Moments d'émotions et bêtisiers inédits à découvrir tout au long de la soirée la plus attendue de l'année ! Rendez-vous en compagnie de Jean-Luc Reichmann et de ses invités pour un Noël rempli de cadeaux dans la hotte, de surprises, de rires et de fous rires, un Noël au grand cœur au profit des téléspectateurs et des Restos du Cœur !