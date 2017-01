Après la défaite, que deviendra Christian ?  

Qui a dit que la défaite de Christian était le signe de sa chute ? Le candidat culte des 12 Coups de Midi voit plus son départ comme un renouveau. Lors d’un Facebook Live, Christian nous explique ses projets personnels et professionnels. L’occasion alors de se remémorer tous les moments incroyables de son parcours, tout en lui souhaitant le meilleur pour la suite. En effet, Christian est devenu au fil du temps le petit protégé de Jean-Luc Reichmann, et cette amitié ne compte pas s’arrêter là ! Rendez-vous du lundi au vendredi à midi sur TF1 pour retrouver les futurs maitres de midi !