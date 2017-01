Les bonnes résolutions de Christian pour 2017  

Battre le record de 80 participations de Bruno : check. Battre le record de gains d’Alexandre à 417 000€ de gains : check. Devenir le candidat à la plus grande longévité à l’antenne de l’Histoire de la télévision en France : check. Devenir le 2ème plus grand gagnant de l’Histoire de la télévision en France : check. Finalement, après une année 2016 si incroyable, il ne reste plus grand-chose à souhaiter à Christian pour cette nouvelle année... Rendez-vous du lundi au dimanche à 12h sur TF1 et MYTF1 pour voir Les 12 Coups de Midi.