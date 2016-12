Ca y est, on connaît le nom de la compagne de Christian !  

C'est une nouvelle révélation de taille que nous confesse Christian ! En effet, depuis quelques mois le champion des 12 coups de midi est en couple mais reste très timide quant à sa relation... Et c'est Jean-Luc qui lui tire les vers du nez pour avoir des indices sur son prénom ! Voilà quelques semaines que l'enquête perdure mais aujourd'hui, Christian souhaite faire taire les rumeurs et nous révèle que sa compagne porte le nom d'un Etat des USA et comporte la lettre "i" ! Ne serait-ce pas Virginie ou Caroline ? Regardez ! - Extrait des "12 coups de midi" du mercredi 28 décembre 2016 à (re)voir sur MYTF1.