Christian est éliminé des 12 Coups de Midi !  

Après plus de 7 mois d’aventure, Christian, le plus grand maître de midi de l’histoire des 12 COUPS DE MIDI, cède sa place à Claire. Cette jeune mère célibataire a repris des études de droit après avoir quitté l’école à 17 ans pour travailler suite au décès de ses parents. Claire est une grande admirative du parcours de Christian et le suit avec passion depuis ses débuts dans l’émission le 4 juillet dernier. Christian dit « le Professeur », candidat à la plus grande longévité dans l’Histoire des Jeux TV en France et 2ème plus grand gagnant de l’Histoire des Jeux TV en France quitte le jeu de Jean-Luc Reichmann après 193 participations, 64 Coups de Maître, 7 étoiles découvertes et une cagnotte record de 809 392€. Félicitations à Christian pour ses impressionnantes performances tout au long de ces mois ! Rendez-vous du lundi au dimanche à 12h sur TF1 et MYTF1 pour voir Les 12 Coups de Midi.