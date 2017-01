Christian éliminé, découvrez son interview !  

C’est la fin d’un mythe ! Le talentueux Professeur tire sa révérence aujourd’hui, après un record de 193 victoires consécutives dans un jeu télévisé. Il laisse alors sa place à Claire, qui hérite d’un trône et d’une étoile exceptionnelle. C’est l’occasion alors de revenir sur son parcours, ses meilleurs moments et ses déceptions. C’est le cas notamment du palier du million d’euros, qui n’a malheureusement pas été atteint. Néanmoins, Christian ne démérite absolument pas son titre de champion historique des 12 Coups de Midi. Désormais, tous les regards se portent sur Claire. Coïncidence rigolote, le regard justement est son défaut principal, car elle souffre du même problème de vue que Christian ! Rendez-vous tous les midis pour suivre Claire dans les 12 Coups de Midi sur TF1 !