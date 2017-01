Christian revient sur son l'ensemble de son parcours  

Christian restera pour toujours gravé dans l’histoire des jeux télé, et à l’occasion de son départ, un Facebook Live s’organise. Christian revient alors sur son parcours ayant marqué des millions de français. En effet, ce candidat hors norme des 12 Coups de Midi a accompagné vos repas et restera dans nos mémoires. Son passé, sa progression, son futur, tout est évoqué avec tendresse et sincérité. Christian reste donc fidèle et lui-même ! Rendez-vous du lundi au vendredi à midi sur TF1 pour retrouver les futurs maitres de midi !