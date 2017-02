Delphine, jeune candidate du jour des 12 Coups de Midi, fait du théâtre et propose à tout le monde d’essayer un exercice d’articulation. Et quand on vous dit tout le monde, c’est vraiment... tout le monde ! Regardez ! — Rendez-vous du lundi au dimanche à 12h sur TF1 et MYTF1 pour voir Les 12 Coups de Midi.