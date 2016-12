Grosse surprise : le Père Noël fait irruption sur le plateau des 12 Coups de Midi !  

Samedi 24 décembre au soir, TF1 et Jean-Luc Reichmann vous invitent à fêter Noël en compagnie d’invités prestigieux : Fauve, Michel Boujenah, Sandrine Quétier, Jarry mais aussi les grands Maîtres de Midi Christian, Xavier, Hakim et Fanny ! Mais ce n’est pas tout, préparez-vous à rencontrer l’invité le plus incroyable de tous, venu tout droit du Grand Nord avec les cadeaux les plus merveilleux : le Père Noël ! En exclusivité, il a décidé de venir saluer le public des 12 Coups de Midi avant de retrouver le plateau pour les 12 Coups de Noël ! Rendez-vous du lundi au dimanche à 12h sur TF1 et MYTF1 pour voir Les 12 Coups de Midi.