L’hommage de Jean-Luc et Zette à Christian et la remise du plus gros chèque jamais gagné dans l’émission  

Christian a été éliminé par Claire après 193 participations aux 12 Coups de Midi. De quoi lui laisser le temps d'accumuler la cagnotte record de 809 392€, le plus gros grain jamais offert dans l'Histoire de l'émission et le 2ème plus gros gain de l'Histoire des jeux télévisés en France. Pour lui rendre hommage, Jean-Luc a tenu à lui offrir un dernier cadeau d'adieu tandis que Zette lui a interprété une magnifique chanson de sa composition.