Luciano gagne la plus grosse étoile mystérieuse mise en jeu dans l'émission !  

En découvrant la réponse "le Prince Charles", Luciano remporte la plus grosse étoile mystérieuse mise en jeu dans les 12 coups de midi avec plus de 81 133 € de gains ! Emission du 26 janvier 2017 - Qui sera le calife à la place du calife ? Chaque jour, à midi tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30 000 euros de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses cadeaux. Seule condition, bien répondre aux questions de culture générale.