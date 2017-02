Marcel Proust au Paris-Dakar en 2017...  

Qui sera le calife à la place du calife ? Chaque jour, à midi tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30 000 euros de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses cadeaux. Seule condition, bien répondre aux questions de culture générale.Tom fait partie des candidats du jour, il se hisse jusqu'au Coup Fatal face à Nicolas. Lorsque Jean-Luc Reichmann lui demande le nom du pilote qu'accompagnait Daniel Elena lors du Dakar 2017, ce denier répond : "Marcel Proust". Dès lors, les rires se font entendre. Regardez ! — Rendez-vous du lundi au dimanche à 12h sur TF1 et MYTF1 pour voir Les 12 Coups de Midi.