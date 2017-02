Maréva est célibataire : même pas un coq ou un bouc dans sa vie...  

Qui sera le calife à la place du calife ? Chaque jour, à midi tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30 000 euros de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses cadeaux. Seule condition, bien répondre aux questions de culture générale. Le tour de Maréva, l'une des candidates du jour, est arrivé. Mais avant que Jean-Luc Reichmann ne l'interroge, cette dernière fait une révélation sur sa vie sentimentale, qui, malheureusement, n'est pas au beau fixe en ce moment. "Même pas un coq ou un bouc dans sa vie" dixit la jeune femme au sourire communicatif. Regardez ! — Rendez-vous du lundi au dimanche à 12h sur TF1 et MYTF1 pour voir Les 12 Coups de Midi.