La Minute du Professeur du 29/12/2016 : Les traditions surprenantes du Nouvel An  

A l’approche du Nouvel An, Christian le Professeur des 12 Coups de Midi depuis le 4 juillet vous fait découvrir les traditions surprenantes de plusieurs pays du monde pour célébrer la Nouvelle Année ! Christian, notre grand Maître de Midi surnommé le Professeur, propose aux enfants de découvrir des astuces, des secrets amusants et des tours de magie bluffants. Rendez-vous du lundi au dimanche à 12h sur TF1 et MYTF1 pour voir Les 12 Coups de Midi.