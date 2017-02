Scoop ! Il y a quelques années, Marie-Anne était une religieuse cloîtrée  

Qui sera le calife à la place du calife ? Chaque jour, à midi tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30 000 euros de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses cadeaux. Seule condition, bien répondre aux questions de culture générale. Le tour de Marie-Anne pointe à l’horloge, mais avant de répondre à la question de Jean-Luc Reichmann, elle revient sur son parcours hors du commun et explique son quotidien lorsqu’elle était une religieuse cloîtrée. Regardez ! — Extrait des « 12 coups de midi » diffusé le 24 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.