Qui sera le prochain maître de midi ? Christian répond !  

Le professeur Christian laisse sa place à l’étudiante Claire suite à un combat mémorable. En quelque sorte, on peut dire que l’élève dépasse le maître…. Pour en devenir un à son tour ! Le digne successeur de Christian ne passe pas inaperçu, et ce dernier en profite pour exprimer toute la sympathie et la reconnaissance qu’il porte en elle. Beau joueur, il salue la performance de son adversaire et passe la main de la meilleure des façons. Cependant, Claire décide dans un coup de théâtre d’abandonner son titre au profit de ses études. Rendez-vous du lundi au vendredi à midi sur TF1 pour retrouver les futurs maitres de midi !