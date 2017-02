La chance d'une vie meilleure : Vendredi 3 mars à 23h50

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Dans le prolongement du concert des Enfoirés, TF1 propose une émission exceptionnelle consacrée aux Restos du Cœur, et présentée par Anne-Claire Coudray.

Qui sont les personnes accueillies par les Restos d’aujourd’hui ? Comment fonctionne la distribution alimentaire ? Quelle est la « méthode Restos » pour permettre aux Restos du Cœur de remettre les plus démunis sur le chemin de l’insertion ?

Pour le découvrir, TF1 a suivi l’action des différents centres des Restos du Cœur de Toulouse pendant l’enregistrement du concert des Enfoirés. Des actions qui couvrent le champ de la lutte contre la précarité sous tous ses aspects, des besoins les plus vitaux, comme l’alimentation ou le logement, mais aussi le retour à l’emploi!

Ainsi nous découvrirons Christopher, 24 ans, magasinier dans un supermarché le jour… et SDF la nuit… depuis 2 mois, il est hébergé dans le foyer des Toits du Cœur de Toulouse. Et depuis, ce jeune homme débordant d’énergie peut enfin regarder l’avenir avec sérénité. Car les Restos le savent bien, sans un toit sur la tête, impossible de sortir de la précarité.

Nous suivrons également Pascale, une émouvante mère de famille, dont l’histoire illustre la peur du « déclassement » partagée aujourd’hui par de nombreux français. Il y a 2 ans à peine, Pascale et son mari étaient restaurateurs à Toulouse. Aujourd’hui, après la fermeture de leur établissement, ils doivent venir chercher leur nourriture aux Restos du Cœur… Ils nous raconterons leur descente vers la précarité, et leurs efforts pour tourner la page de cette mauvaise passe.

Enfin, nous irons à la découverte de Kader et Jimmy. Ils ne se connaissent pas, mais leurs histoires sont parallèles. Tous deux avaient une famille, un travail. Kader avait même sa propre entreprise de peinture. Et pourtant, tous les deux ont fini par dormir dans la rue. Ils nous raconterons comment les Restos leur ont rendu la confiance qu’ils avaient perdue, et comment ils sont revenus sur le chemin de l’insertion, pour redevenir enfin « comme tout le monde ».

Ils viendront ensuite se confier à Anne-Claire Coudray, qui recevra également sur son plateau le tout nouveau Président des Restos du Cœur ainsi que d’autres bénévoles de l’association créée par Coluche il y 31 ans.

Tous viendront nous raconter « de l’intérieur » comment les Restos œuvrent pour que chacun ait enfin « la Chance d’une vie meilleure ».

Pour aider les Restaurants du Cœur, rendez-vous sur www.restosducoeur.org ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante : Les Restaurants du Cœur 75515 Paris Cedex 15