Tous solidaires : Grande collecte nationale des Restos les 10 et 11 mars

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Vendredi 10 et samedi 11 mars, les 71 000 bénévoles des Restos - épaulés par des milliers de bénévoles d’un jour, dont des volontaires d’entreprises partenaires et de nombreux étudiants - collecteront dans plus de 6 000 grandes surfaces partout en France les produits indispensables au fonctionnement de l’association pour la campagne d’été.

Conserves de légumes, de viandes ou de poissons, plats cuisinés, produits pour bébé, produits d’hygiène....ces deux jours de Collecte Nationale s’affirment chaque année comme un moment convivial et solidaire et permettent de compléter les sources d’approvisionnement pour aider les personnes les plus démunies, au-delà de la période hivernale.





L’an dernier, l’énergie des milliers de bénévoles mobilisés et la générosité des donateurs ont permis de collecter plus de 7 300 tonnes de denrées, soit plus de 7 millions de repas supplémentaires.

Face à la hausse des besoins, la Collecte Nationale doit encore progresser en 2017. Le défi de cette année est de dépasser les 7 500 tonnes, soit 7,5 millions de repas. Ce n’est qu’avec l’appui de tous, que les Restos réussiront à le relever !





L'AIDE ALIMENTAIRE AUX RESTOS EN 2015-2016

103 000 tonnes de denrées distribuées dont 41% sont issues de collectes

132.5 millions de repas distribués

926 000 personnes acccueillies

71 000 bénévoles

2 112 centres et antennes

7 370 tonnes de denrées collectées lors de la collecte nationale 2016 soit plus de 7 millions de repas supplémentaires

72 000 bénévoles mobilisés sur un week-end dans 6 600 magasins

73% des centres ont pu rester ouverts pendant l'été 2016





Vous pouvez désormais faire un don de 5 euros aux Restos du Coeur en envoyant DON par SMS au 9 24 24 (plus d’informations ici).

Et pour tout savoir sur les Restos du cœur : www.restosducoeur.org