Vendredi 10 mars : Découvrez deux documentaires inédits sur les Enfoirés

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Ils sont tous fiers d'être des Enfoirés...



Chanteurs, acteurs ou sportifs invités, ils répondent présent d'années en années au rendez-vous des Restos du cœur.

En 1985, Coluche décide qu'il ne faut pas laisser la misère sans adversaire. Il imagine un évènement inédit impliquant le monde du spectacle, dans un seul but : récolter des fonds tout en gardant le sourire et la joie.



En 30 ans, l'idée a muri... Soutenue par Jean-Jacques Goldman qui l'a fait perdurer dans le temps, l'envie folle de Coluche a porté ses fruits : d'un clip réunissant quelques personnalités on est arrivé de nos jours à un spectaculaire show, rassemblant plus de 12 millions de téléspectateurs chaque année.

Dans ces deux documentaires, entre souvenirs et coups de gueule, prise de positions, éclats de rire ou émotions, les Enfoirés se racontent et reviennent sur l'histoire de cette aventure incroyable mais vraie. Nulle part ailleurs, ni en Europe ni dans le Monde, il n'existe une aussi importante manifestation de soutien à une association caritative.

Par touches successives, sur 8 chapitres comme les 8 lettres du mot Enfoirés, on revit les plus beaux moments sur scène et dans les coulisses. Avec les fidèles de toujours, Patrick Bruel, Zazie, Maxime Le Forestier, Michèle Laroque, Jean-Louis Aubert ou Gérard Jugnot, et les nouveaux, Kendji Girac, M Pokora, Jeff Panacloc ou Soprano, nous remontons à l'origine des concerts des Enfoirés. Avec plus de 25 intervenants, nous revoyons les plus incroyables mises en scène, nous rions des plus surprenants costumes et, avec sincérité, les artistes affirment leur plaisir d'être là pour les Restos du cœur.

A 23h35, dans le premier documentaire "Une vraie bande d'Enfoirés, ensemble depuis 30 ans", les Enfoirés se livrent à un exercice de mémoire et rendent hommage aux débuts et à Coluche. Ils y soulignent l'importance d’être ensemble pour l’événement. L'engagement est véritable, l'émotion palpable.



A 00h35, dans le second documentaire, "Les Enfoirés, de l'autre côté du décor", les coulisses sont ouvertes, on file dans les tour-bus pour découvrir la bande avec humour et folie. Des situations cocasses, des coups d'éclats. Les jeunes entrants, qui pour certains sont nés après le début des Restos du cœur évoquent leurs premières fois, comment les "anciens" les ont rassurés. La relève est bien là...

Riche d'archives, sur scène et hors scène, grâce à ses deux documentaires, on nous convie à une célébration de l'esprit festif et solidaire initié par Coluche.