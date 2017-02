"Dans l'esprit de Coluche, les Enfoirés sont aussi un peu clowns..."  

Zazie était en direct de la Social Room de TF1 pour un Facebook Live... Elle est venue nous rendre visite pour nous parler des Enfoirés, elle nous raconte des anecdotes sur "le cru" 2017, drôles et improbables. Elle témoigne également de l'engagement et de la cohésion des artistes pour soutenir Les Restos du coeur. Zazie termine sur une note mêlant humour et solidarité "Soyez des Enfoirés...comme nous", ...autrement dit on compte sur vous vendredi 3 mars à 20h55 pour soutenir tous ensemble les Restos du coeur et découvrir Mission Enfoirés, le tout nouveau spectacle des Enfoirés !