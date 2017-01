Bizarre, bizarre… Les lustres les plus précieux du métro de Moscou – qui n’ont rien à envier à ceux d'un palais – disparaissent les uns après les autres ! Mirette se lance aux trousses du ou des voleurs en série, analysant leur parcours de station en station et détectant des indices qui la conduisent, avec Jean-Pat et Vladi, près du lieu où les coupables ont vraisemblablement amassé leur lumineux butin…