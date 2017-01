Ce qui vous attend jeudi 12 janvier

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour jeudi 12 janvier 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du jeudi 12 janvier 2017

Chelsea demande à voir William. Elle veut tout savoir des derniers instants d'Adam. Elle demande ensuite à Victor de passer et tente de le convaincre de mener une enquête pour retrouver Adam, mort ou vivant. Hilary et Neil se rapprochent, ce qui déplaît à Lily. Elle se dispute avec Hilary. Jack passe voir Victoria et essaie de la convaincre de ne pas quitter William. Victoria va ensuite à l'hôpital où elle croise Stitch. William les rejoint et comprend que lui qu'elle a embrassé. Abby joue les entremetteuses entre Stitch et sa mère.

Le replay des Feux de l'Amour du mercredi 11 janvier 2017