Ce qui vous attend jeudi 2 février

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour jeudi 2 janvier 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du jeudi 2 février 2017

Le défilé se prépare. Chelsea a envoyé de nouveaux croquis à Lauren et Lily sans en parler à Chloé, qui est folle de rage.

L'informateur de Victor a trouvé une piste concernant Adam : l'appelle anonyme et mystérieux reçu par Victoria a été émis de La Nouvelle-Orléans. Victoria peut y aller sur le champ. Victor la retient. Johnny et Reed dorment chez Nikki et Victor pour la nuit. Victor apprend à Reed à jouer aux échecs. Nikki promet à Victor de l'aider à se rapprocher de ses enfants. Victor est convoqué le lendemain au FBI de Washington pour y être interrogé sur l'affaire Bonaventure.



Cane a trouvé de nouvelles informations : il a été aiguillé sur l'achat de Bonaventure par un homme qui a disparu. A travers Cane, c'est Victor qui était visé : lorsqu'il a hérité de l'empire industriel de Katherine, Victor s'est retrouvé à la tête de Bonaventure. Le malfaiteur a alors sans doute mis les médicaments illégaux en vente sur internet au nom de Bonaventure. Cane avoue finalement à Lily qu'il souhaite quitter la codirection du Club pour prendre le poste de P.-D.G. de Chancellor que lui offre Victor s'il résout l'affaire Bonaventure. Tyler demande Abby en mariage et elle accepte. Victoria, très saoule, et légalement séparée de William, échange un baiser avec Stitch dans sa voiture. Stitch lui avoue son amour et lui dit qu'il attendra qu'elle prenne une décision les concernant.

Le replay des Feux de l'Amour du mercredi 1er février 2017