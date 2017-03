Ce qui vous attend jeudi 9 mars dans les Feux de l'Amour

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour jeudi 9 mars 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du jeudi 9 mars 2017

Chloé annonce à Chelsea qu'elle a décidé de faire un enfant avec un donneur anonyme.

Victoria est enceinte. Au cours d'un échange involontaire de médicaments, Chelsea est la première à l'apprendre.

Victoria et William sont toujours séparés. Ce dernier s'acharne à découvrir ce que cache Stitch. Kelly et Jack sont amoureux et finissent par prendre une chambre à l'Athletic Club. Summer croise Jack et comprend qu'il fréquente Kelly.

Elle le prend très mal.

Avery tourne son émission "Avocat sur le grill". Elle a reçu des menaces déguisées via internet et un bouquet sans carte.

Dylan pense que Ian Ward est l'auteur des faits. Il entre par effraction dans sa chambre. Après une explication musclée, Ward appelle la police. Paul procède à l'arrestation de Dylan, mais Ward renonce à porter plainte et le fait libérer. Leslie est l'avocate de Ward.

Paul a décidé d'avoir un enfant avec Christine.

Summer et Fenmore suivent un cours de journalisme en auditeurs libres à l'université de Genoa City. Fen interviewer Stitch sur son passé, mais celui-ci esquive ses questions.

