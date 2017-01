EVENEMENT - Les Feux de l’Amour, c’est désormais aussi le mercredi !

Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

C’est un jour historique pour la série « Les Feux de l’Amour » : vos héros favoris viendront aussi vous divertir le mercredi désormais !







« Les Feux de l’Amour » débarque le mercredi

Ce mercredi 4 janvier 2017 est un jour grand, immense, grandiose, gigantesque… et pour cause : votre série favorite des Feux de l’Amour arrive désormais aussi le mercredi sur TF1 !! Historiquement, vous aviez RDV le lundi, mardi, jeudi et vendredi avec Les Feux de l’Amour : désormais donc, ajoutez le mercredi pour une semaine TOTALE en compagnie de la bande à Victor Newman !

Deux épisodes à la suite !

2017 est donc l’année des grands changements pour Les Feux de l’Amour : outre un début d’épisode avancé à 11h, outre une case supplémentaire le mercredi… sachez que, maintenant, votre rendez-vous avec les habitants de Genoa City s’allonge. Mieux, il double ! En effet, l’épisode de la veille est diffusé à 10h25, suivi à 11h de l’épisode inédit du jour ! Deux moments #LFDA au lieu d’un… BRAVISSIMO !!

