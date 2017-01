Exclu MYTF1 ! Le résumé de l'épisode de lundi 30 janvier

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour lundi 30 janvier à 11h sur TF1 et MYTF1.

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour lundi 30 janvier 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du lundi 30 janvier 2017

Paul croise Nikki au parc. Ils se remémorent des souvenirs de jeunesse en mangeant une glace.

Nicholas passe voir Sharon à l'hôpital après les électrochocs. Il est inquiet car elle a des trous de mémoire.

Hilary et Neil sont à Los Angeles. Ils déjeunent ensemble en attendant le rendez-vous avec Forrester. Hilary, qui a toujours rêvé de jouer au Juste Prix, réalise son rêve.

Lauren et Lily retrouvent Chelsea et Chloé pour une réunion, mais l'ambiance est tendue entre Chelsea et Chloé. Elles mettent les choses au clair.

Kevin déjeune avec Michael et tente de le rassurer sur son mariage avec Chloé. Plus tard, il offre une alliance à Chloé. Un article de G-Buzz relate que Devon a acheté une voiture hors de prix à Esmeralda.

