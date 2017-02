Le générique historique fait peau neuve !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Aujourd’hui, c’est le 14 février. Et donc, vous n’êtes pas sans le savoir, c’est la Saint-Valentin. En ce jour des amoureux, Les Feux de l’amour, la série culte qui soufflera bientôt ses quarante-quatre bougies, a offert à son générique un petit lifting.

Rassurez-vous, la célèbre musique au piano et aux violons de la saga de Genoa City reste la même. C’est plutôt au niveau des images que s’opère le changement. Si Victor Newman (interprété par Eric Braeden), Nikki Newman (Melody Thomas Scott) et Ashley Abbott (Eileen Davidson) sont bien évidemment toujours de la partie, d’autres figures plus récentes de la série font leur apparition. On retrouve ainsi les personnages de Neil Winters, Lily et Cane Ashby, Hilary et Devon Hamilton, et enfin Abby Rayburn, qui apparaissent successivement à l’écran sur un fond gris des plus sobres.

Mal Young, producteur exécutif des Feux de l’amour, a expliqué ce petit coup de jeune donné au générique. « Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle mise à jour du générique qui honore notre riche histoire sur CBS et nous transporte vers l’avenir à l’approche de notre 44e anniversaire afin de célébrer 28 ans de leadership des audiences », a-t-il déclaré sur la page Facebook du soap-opera.

Les fans français devront toutefois attendre pour découvrir ce nouveau générique en ouverture de leur série préférée puisque les épisodes actuellement diffusés aux Etats-Unis arriveront en France en 2019.

Les Feux de l’amour c’est du lundi au vendredi à 11 heures sur TF1.