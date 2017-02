Qui est Kelli Goss, alias Courtney dans les Feux de l'Amour ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Imprévisible, Courtney a bluffé non seulement Alex et Noah mais aussi les téléspectateurs, qui ne s'attendaient pas à ce que la jeune femme ait une double identité... Zoom sur un personnage de tous les dangers.

Dans Les Feux de l'Amour, Kelli Goss interprète Courtney Sloane, une jolie jeune femme qui souffre d'un problème d'addiction aux drogues. Amoureuse de Noah, ce dernier est tombé des nues en apprenant que sa girlfriend est en réalité... une policière antidrogue qui travaille sous couverture depuis des mois. Interrogée par CBS Soaps in Depth, la jeune femme avoue que tout le monde ne "parlait que de ça après la diffusion de l'épisode où l'on voit Courtney travailler avec Alex", et d'ajouter que "les gens ne l'avaient pas vu venir".

En parallèle de son rôle de flic travaillant à la brigade des stupéfiants, la jeune femme est actrice pour une série co-produite par l'acteur Ashton Kutcher et diffusée sur Netflix. Intitulée The Rancher, la série raconte l'histoire de Colt Bennett, un ancien footballeur semi-pro, qui retourne vivre dans le ranch familial du Colorado qu'il essaye de diriger avec son frère Jameson, malgré les problèmes de cohabitation avec son père. Kelli Goss campe le rôle de la sexy Heather, l'ex du héros principal, Colt. Loin des strass et des paillettes, l'actrice de 25 ans est en couple depuis plus de deux ans avec un certain J.R. Wilmers, un étudiant en droit de l'Université de Californie à Los Angeles.

Ce ne sont pas les projets qui manquent pour la pétillante actrice américaine. Kelli Goss a récemment obtenu un rôle dans une nouvelle série diffusée sur CBS, Furst Born. Cette comédie familiale met en scène Julie (Poppy Montgomery), une jeune maman qui apprend qu'elle a été adoptée à la naissance au bout de 38 ans d'existence. L’interprète de Courtney joue le rôle de Brianna, l'une des filles de Julie et son mari. En attendant de découvrir la série en France, ne manquez pas une seule miette de la vie trépidante de l'actrice dans les Feux de l'amour, du lundi au vendredi à 10:20 sur TF1 !