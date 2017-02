Ces mariages qui ont marqué la série

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Victor et Nikki, John et Jill, Sharon et Nicholas… Les couples mythiques ne manquent pas dans « Les Feux de l’amour » ! Tour d’horizon des plus beaux mariages de la saga.

Victor Newman et Nikki Reed

Le couple Victor Newman/Nikki Reed est sans doute le plus emblématique de toute la série. Le puissant homme d’affaires de Genoa City a été marié quinze fois, dont quatre fois à la seule Nikki ! Pas de doute, c’est bien elle la femme de sa vie. Entre déclarations enflammées et disputes, baisers et prises de becs, ces deux-là ne semblent jamais savoir ce qu’ils veulent. Ou peut-être que si… Bref, on ne sait plus vraiment. Aux dernières nouvelles en tout cas, c’est le grand amour.

John Abbott et Jill Foster

John Abbott, patron de Jabot Cosmetics, a beau être le grand concurrent de Victor Newman en matière d’affaires, les deux hommes partagent un même goût pour les femmes et les mariages. Pour le patriarche de la famille Abbott, l’union la plus emblématique est sans doute celle avec Jill Foster. Le couple aura un enfant lors de son second mariage en1993, Billy Abbott. La cause de leur premier divorce ? La découverte par John que Jill a une relation avec Jack, le fils qu’il a eu d’un premier mariage avec Dina Mergeron.

Sharon Collins et Nicholas Newman

Sharon n’a pas fait les choses à moitié dans Les Feux de l’amour. Elle a en effet été mariée à Jack Abbott, mais aussi à plusieurs membres des Newman, la famille rivale : Victor et deux de ses fils, Adam et Nicholas. Mais c’est avec ce dernier que l’idylle est la plus belle, et la plus longue aussi. Nick et Sharon ont été mariés 11 ans, de 1996 à 2007, après un premier mariage invalide en 1995.

Phyllis Summers et Jack Abbott

Phyllis Summers n’est pas en reste en ce qui concerne les histoires d’amours compliquées. D’abord mariée deux fois à Donny Romalotti, elle va ensuite épouser Jack Abbott en 2001. Un mariage qui durera trois ans, mais qui a marqué la série. Après ça, c’est Nicholas Newman qui partagera la vie de Phyllis à qui il sera marié deux fois entre 2006 et 2013.