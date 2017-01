Ce qu'il s'est passé le jeudi 5 janvier 2017 dans Les Feux de l'Amour

Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Découvrez sans attendre ce qu'il s'est passé dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour diffusé le jeudi 5 janvier 2017 à 11h00 sur TF1.

Dans l’épisode des Feux de l’Amour du jeudi 5 janvier 2017...

Genoa City brûle-t-il ? Rappelez-vous : dans l'épisode de mercredi, le trio formé par Nicholas, Dylan et Avery a découvert que Ian cotoyait Summer, chose que Nicholas ne peut oas accepter ! Les deux hommes ont donc pris la direction de l'appartement de Ian pour sortir la jeune femme de ce piège.

De son côté, Nikki est venue payer les cinq millions de dollars que Ian lui avait demandés. Mais, surprise, elle trouve Summer... dans le bureau de Ian ! Angoissée, Nikki demande à la jeune Summer de quitter tout de suite le lieu. Comment Ian va-t-il réagir ?





Multi-arrestations à Genoa City

On revient vers Dylan et Nick, qui cherchent donc Summer. Mais ils ne trouvent finalement que Nikki et la sauvent à son tour des mauvaises intentions de Ian. Après avoir suivi les ordres de sa grand-mère, Summer a prévenu Paul qui arrête Ian. Chloé également est condamnée, elle pour l'enlèvement de Connor.

Enfin, Jack veut convaincre Chelsea que Victor ne l'a pas aidée que par intérêt. Reste à savoir quels intérêts...





Le replay des Feux de l'Amour du jeudi 5 janvier 2017