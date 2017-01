Que vous réservent les Feux de l'amour mardi 24 janvier ?

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mardi 24 janvier 2017

Nikki et Victor ont fêté en amoureux leur anniversaire de mariage. Nikki tente de convaincre son mari de cesser d'interférer dans la vie de leurs enfants.



Sharon est à l'hôpital avec sa psychiatre. Elle a été victime d'un malaise la veille après une "rencontre" terrifiante avec le fantôme de Cassie. Sharon décide d'opter pour des électrochocs. Pris de remords, Victor congédie le sosie de Cassie qui ne cessait de s'en prendre à Sharon.

Kelly est toujours chômeuse et célibataire. Lily l'engage au Club. Kelly et Stitch se disputant, Kelly prétend que Stitch est un meurtrier et celui-ci lui fait promettre de garder le secret.

Cane enquête sur Bonaventure pour Victor et comprend qu'il a été manipulé via internet pour acheter Bonaventure pour Chancellor. Victor lui promet le poste de P.-D.G. s'il trouve qui est derrière la machination.

Lily comprend que Cane n'a plus envie de travailler au Club, malgré ce qu'il en dit.



