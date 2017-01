Que vous réservent les Feux de l'amour mardi 31 janvier ?

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour mardi 31 janvier 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mardi 31 janvier 2017

Abby dîne avec Tyler et son père dans l'espoir que Victor accepte ses fiançailles, mais ce dernier s'y oppose catégoriquement. Il propose cependant à Tyler de lui donner un cours de boxe et en profite pour le mettre en garde.



William découvre que Victoria est rentrée de Washington. Il tente une fois de plus de la reconquérir, mais celle-ci a besoin de temps pour réfléchir et elle exige qu'ils se séparent officiellement.



Avery apprend par surprise qu'elle a remporté un concours de cuisine et que c'est Dylan qui l'a inscrite en cachette. Les deux amoureux semblent plus complices que jamais. Jack, qui s'en veut d'avoir voulu payer Kelly pour qu'elle quitte Genoa City, essaie de faire la paix avec elle.

