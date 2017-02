Le résumé de l'épisode des Feux de l'Amour du 17 février

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour vendredi 17 février à 11h sur TF1 et MYTF1.

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour vendredi 17 février 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du vendredi 17 février 2017

Le défilé de la collection Chelsea par Jabot va commencer, mais Chelsea découvre que Chloé a découpé la robe qui devait être le clou du spectacle. Chloé s'est vengée d'avoir été écartée du défilé et des affaires. Elle n'a pas supporté d'entendre les Forrester faire une offre à Chelsea sans être consultée. Chelsea réussit à réparer le vêtement et le défilé est un succès. Après une franche discussion, Chelsea pardonne à Chloé. Celle-ci promet de tout faire pour aller mieux à condition que Chelsea la soutienne. Kevin entend la conversation et réalise que Chloé n'a pas besoin de lui. Lauren est à l'hôpital. Elle apprend qu'en fait, elle n'a jamais été enceinte car son test était un faux positif. Elle se rend compte qu'elle aurait vraiment voulu avoir un enfant.

