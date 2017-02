Le résumé des Feux de l'Amour de mardi 7 février

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour mardi 7 février à 11h sur TF1 et MYTF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mardi 7 février 2017

Jill s'en prend à Kelly, mais Jack la défend. Il en profite pour l'inviter à dîner.

William passe chez Nikki pour voir Johnny et Reed. Stitch arrive à l'improviste chez Victoria. Ils s'embrassent sur le seuil de la porte et Nikki les surprend. Elle conseille à sa fille de ne pas se lancer dans une autre relation amoureuse pour l'instant.

Avery reçoit l'appel d'un producteur new-yorkais, qui a visionné sa vidéo de cuisine. Il souhaite la voir pour lui parler d'une émission.

Lauren annonce à Michael qu'elle est peut-être enceinte, ce qui ne le ravit pas.

Jill explique à William que s'il ne change pas, il ne reconquerra jamais Victoria.

Nicholas aide Sharon à retrouver la mémoire et finit par l'embrasser.

