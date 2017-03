Le résumé des Feux de l'Amour du jeudi 16 mars

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour jeudi 16 mars 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du jeudi 16 mars 2017

Jack demande à Kelly de lui accorder une seconde chance. Ils se déclarent leur amour, mais Kelly redoute que Jack la quitte lorsque Phyllis sortira du coma.

Chelsea croise William au parc et tente de le convaincre d'accepter une généreuse donation pour la Fondation Cordelia. William refuse car l'argent vient de l'héritage d'Adam, puis il se laisse convaincre.

Victoria demande à William de passer la voir. Elle lui demande de garder John durant son séjour à Washington. William accepte.

Abby et Tyler vont voir Mariah. Abby lui propose un chèque pour quitter la ville. Mariah le déchire.

Sharon fait une séance d'hypnose avec le docteur Mead pour tenter de trouver son secret. Elle revit violemment la scène. Nicholas fait arrêter la séance.

Stitch reproche à Victoria de lui mentir sur les raisons de sa présence régulière à l'hôpital. Plus tard, il croise Chelsea qui lui conseille de ne pas se mettre entre Victoria et William.

