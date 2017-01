Le résumé des Feux de l'Amour du mardi 10 janvier

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour mardi 10 janvier 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mardi 10 janvier 2017

Nicholas alerte Jack sur Ian Ward. Summer est en colère contre le gourou. Nicholas l'emmène voir Nikki. Ensemble, ils l'encouragent à laisser éclater sa colère. Paul annonce à Ian qu'il est transféré en prison jusqu'à son procès. Mais Leslie arrive pour le défendre et demande au juge d'abandonner les poursuites car il n'y a pas assez de preuves contre lui. Nikki demande à Dylan d'apporter un enregistrement à Paul. Celui-ci change tout. On y entend Ian Ward faire chanter Nikki et reconnaître qu'il s'est mal comporté avec Summer. Tyler a des doutes sur son engagement avec Abby. Elle tente de le convaincre de croire en l'amour. Colin explique à Lily et Cane qu'il est à Genoa City pour Jill, mais ils ont du mal à croire que c'est sa seule motivation. Jill et Esther continuent leurs recherches concernant la mystérieuse Rachel.

