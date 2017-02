Le résumé des Feux de l'Amour du mardi 28 février

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour mardi 28 février 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mardi 28 février 2017

Kelly et Jack décident de ne plus chercher à se voir, mais le hasard les réunit.

Le premier rendez-vous officiel de Victoria et Stich ne se déroule pas comme prévu.

Kevin passe chez Chelsea pour s'assurer qu'elle était sincère en affirmant à Chloé qu'elle la pardonnait.

Après s'être recueillis sur la tombe de Cordelia, Chloé et William constatent à quel point leurs vies respectives ont changé. William rend ensuite visite à Chelsea qui veille sur Connor, atteint d'une bronchiolite.

Jill et Colin sont conviés à déjeuner chez Lily et Cane…

Le replay des Feux de l'Amour du lundi 27 février 2017