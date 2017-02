Le résumé des Feux de l'Amour du vendredi 10 février

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour vendredi 10 février 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du vendredi 10 février 2017

Chelsea annonce à Sharon et Nicolas que le corps d'Adam a été retrouvé. Victor le fait aussi savoir à Paul pour qu'il puisse clore son enquête. Sharon est bouleversée et Nicolas la réconforte.

Kevin reproche à Chloé de s'être énervée en public contre Chelsea.

Nikki souhaite unir ses forces avec Jill pour arranger la situation entre Victoria et William. Colin tente de détourner Jill de ses recherches sur son héritage et entreprend de la séduire.

