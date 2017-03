Le résumé des Feux de l'Amour du vendredi 17 mars

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour vendredi 17 mars 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du vendredi 17 mars 2017

Ben, qui était passé voir Victoria, rencontre William.

Chloé et Kevin dînent avec Gloria et Jeffrey. Ces derniers leur confient qu'ils ont trouvé une sorte d'aphrodisiaque qui a pimenté leur vie de couple. Chloé s'arrange pour en voler un flacon dans le sac de Gloria.

Nikki annonce à Jack et Paul qu'elle a quitté le toit familial. Sur les conseils de Nikki, Jack passe voir son frère et il est à nouveau témoin de son obsession à trouver des informations sur Ben.

Le replay des Feux de l'Amour du jeudi 16 mars 2017