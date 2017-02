Le résumé du mardi 21 février des Feux de l'Amour

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour mardi 21 février à 11h sur TF1 et MYTF1.

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour mardi 21 février 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mardi 21 février 2017

Avery reçoit une équipe de tournage chez elle pour le pilote de son émission de cuisine. Après des débuts difficiles, elle est félicitée par l'équipe.

Nikki tente de convaincre Victor de ne pas intervenir auprès de Ian Ward. Il finit par accepter, mais Victor intercepte un SMS que Ward envoie à Nikki et se présente au rendez-vous à sa place. Il le menace de mort s'il l'approche encore.

Abby se pose des questions sur son éventuel mariage avec Tyler. Il essaie de la rassurer et lui propose de partir se marier en toute intimité, loin de la famille. Abby refuse.

Nicholas propose à Sharon de l'emmener à la soirée de fiançailles d'Abby qui a lieu chez Nikki et Victor le soir-même. Elle refuse, puis accepte.

Ian Ward informe Paul que sa chambre d'hôtel a été saccagée. Paul convoque Dylan, qui lui assure être innocent.

