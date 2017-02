Que va-t-il se passer dans Les Feux de l'Amour jeudi 16 février

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour jeudi 16 février à 11h sur TF1 et MYTF1.

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour jeudi 16 février 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du jeudi 16 février 2017

Stitch se réveille chez Victoria : il s'est endormi au milieu de leur rendez-vous.

Sharon et Nick passent l'après-midi ensemble. Mariah, qui essaie de les éviter, tombe et se blesse à la jambe. Stitch insiste pour la soigner. Nicholas annonce à ses proches qu'il se remet en couple avec Sharon.

Chelsea et Chloé ne cessent de se disputer. Cette dernière finit par découper une robe du défilé de Chelsea.



Le replay des Feux de l'Amour du mercredi 15 février 2017