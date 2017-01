Que va-t-il se passer vendredi 20 janvier dans Les Feux de l'Amour

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour vendredi 20 janvier 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du vendredi 20 janvier 2017

Michael, Lauren, Esther et Gloria organisent une fête surprise pour le mariage de Chloé et Kevin. Celle-ci tourne mal quand Gloria exprime son avis sur la santé mentale de Chloé.



Victoria est complètement perdue à cause de la tromperie de William et du baiser de Stitch. Son père essaie de l'aider à prendre la bonne décision.



Chelsea et Victor interrogent un inconnu qui dit avoir vu Adam...

Le replay des Feux de l'Amour du jeudi 19 janvier 2017