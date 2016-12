Les acteurs vous souhaitent bonnes fêtes… En français !  

Un nombre incalculable d’années passées aux côtés des comédiens des Feux de l’Amour, et autant de Noël au compteur. Et pourtant, chaque période de fête est particulière ! C’est pour cette raison que les acteurs et actrices phares de la série se rassemblent pour laisser un message personnalisé pour tous les fans français. Cerise sur le gâteau : Eric Braeden en personne nous souhaite une excellente année dans la langue de Molière ! Rendez-vous à partir du 3 janvier à 11h sur TF1 !