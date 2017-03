Les feux de l'amour - Episode du 1 mars 2017  

Kelly et Jack assistent à un concert au parc et finissent par s'embrasser. Cette proximité naissante entre eux met Summer mal à l'aise car elle a l'impression que son père tire un trait sur sa mère. Colin a rendez-vous avec son mystérieux associé. Malencontreusement, il appelle Jill, qui entend un bout de leur conversation. Cette dernière jure de faire faire payer cette énième trahison à Colin. Cane et Devon se rencontrent à la salle de sport de l'Athletic Club. Cane encourage son beau-frère à déclarer sa flamme à Hilary sans savoir que Neil a déjà pris les devants avec la jeune femme, qui cède à ses avances.