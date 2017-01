Les feux de l'amour - Episode du 10 janvier 2017  

Nicholas alerte Jack sur Ian Ward. Summer est en colère contre le gourou. Nicholas l'emmène voir Nikki. Ensemble, ils l'encouragent à laisser éclater sa colère. Paul annonce à Ian qu'il est transféré en prison jusqu'à son procès. Mais Leslie arrive pour le défendre et demande au juge d'abandonner les poursuites car il n'y a pas assez de preuves contre lui. Nikki demande à Dylan d'apporter un enregistrement à Paul. Celui-ci change tout. On y entend Ian Ward faire chanter Nikki et reconnaître qu'il s'est mal comporté avec Summer. Tyler a des doutes sur son engagement avec Abby. Elle tente de le convaincre de croire en l'amour. Colin explique à Lily et Cane qu'il est à Genoa City pour Jill, mais ils ont du mal à croire que c'est sa seule motivation. Jill et Esther continuent leurs recherches concernant la mystérieuse Rachel.