Les feux de l'amour - Episode du 11 janvier 2017  

Michael annonce à Kevin que Chloé va devoir être internée à l'hôpital psychiatrique de Fairview si elle veut éviter la prison. Anita vient rendre visite à Chelsea. Elle souhaite que sa fille accepte la mort d'Adam, mais cette dernière s'y refuse. Avery et Dylan discutent de leur relation qu'ils estiment beaucoup plus sereine. En se baladant au parc, Dylan décide de clamer publiquement son amour pour Avery. Jill est de plus en plus troublée par la présence de Colin. Ils tentent tous les deux de percer le mystère de la boîte à musique.