Nikki et Victor ont une discussion sur leur futur. Chelsea est déterminée à annoncer ce qu'elle sait à William, mais quelque chose l'en empêche. Abby rend visite à Victoria pour expliquer son problème avec Tyler et elle cherche de l'aide auprès de sa sœur. Jill apprend une grande nouvelle à Colin. Sharon rencontre Mariah et souhaite s'entretenir avec elle suite aux révélations de Victor.